Luchtvaart zet daling in op hoger Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigt 0,1% hoger op 34.695 punten. De brede S&P 500 wint 0,2% tot 4.368 punten en technologiebeurs Nasdaq dikt 0,4% aan tot 14.684 punten.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering steeg vorige week onverwacht met 419.000, terwijl economen in doorsnee op een daling naar 350.000 aanvragen hadden gerekend. Het cijfer kan erop wijzen dat het herstel op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten van de coronacrisis aan het afzwakken is door de opmars van de Delta-variant. Het herstel van de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Het aandeel Texas Instruments duikt 5,3% omlaag. Het bedrijf kwam met sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde wel dat de cijfers in het derde kwartaal kunnen tegenvallen. AT&T klimt 0,2% dankzij beter dan verwachte prestaties in de afgelopen periode.

Ook de luchtvaart kreeg aandacht. American Airlines behaalde in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis een positieve kasstroom en een nettowinst. De ticketverkoop herstelde zich ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar doordat Amerikanen weer vaker binnen VS een vlucht boekten. Beleggers hadden op meer gehoopt en zetten het aandeel 1,1% lager. Branchegenoot Southwest Airlines kwam ook met cijfers en daalt 3,5%.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global gaat 11,5% onderuit. Chinese toezichthouders overwegen „ongekende” maatregelen op te leggen aan Didi. Een gigantische boete behoort tot de mogelijkheden, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Didi maakte eind vorige maand een beursgang in New York. Eerder werd bekend dat de Chinese autoriteiten Didi ervan verdenken dat het illegaal persoonsgegevens van gebruikers verzamelt.

NXP koerst 2,4% lager. De Amerikaanse overheid opent een onderzoek naar halfgeleiders van het Eindhovense chipbedrijf. Volgens de Taiwanese concurrent MediaTek gebruikt NXP onrechtmatig zijn gepatenteerde technologie, dus wil het bedrijf een Amerikaans importverbod op bepaalde chips. De Amerikaanse International Trade Commission gaat de klachten nu onderzoeken.