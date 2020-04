Nikkei klimt na extra steun Bank of Japan

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 2,7 procent hoger op 19.783,22 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Advantest ging stevig vooruit mede dankzij beter dan verwachte resultaten van de Japanse chiptester. Ook de jaarcijfers van robotmaker Fanuc vielen in de smaak. Denso verloor terrein. De fabrikant van auto-onderdelen verlaagde zijn verwachtingen voor het huidige boekjaar, dat loopt dat eind maart 2021.

De Chinese beurzen gingen eveneens vooruit. De hoofdindex in Shanghai dikte tussentijds 0,7 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 2 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de winst van de Chinese industrie in maart met 34,9 procent is gedaald. Het cijfer was licht beter dan in de eerste twee maanden van het jaar toen China hard getroffen werd door de coronapandemie. De Kospi in Seoul klom 2 procent en de Australische All Ordinaries in Syndey kreeg er ruim 1 procent bij.