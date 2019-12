Bankdirecteur klapt uit de school: beroepsverbod

De man schond zijn bankierseed door de informatie door te geven. De bewuste cliënt had een betalingsachterstand en moest de woning met spoed verkopen. De Tuchtcommissie benadrukt daarbij dat de commercieel directeur als leidinggevende een voorbeeldfunctie heeft.

Vertrouwen

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangepakt door de Stichting Tuchtrecht Banken. Een bankmedewerkster die werd verdacht van winkeldiefstal kreeg in een andere zaak geen beroepsverbod opgelegd. Die vermeende diefstal gebeurd in haar privétijd en buiten het bankgebouw, dus valt de kwestie volgens de Tuchtcommissie buiten de bankierseed. De medewerkster is wel ontslagen door haar werkgever.

Het is niet bekendgemaakt bij welke bank de commercieel directeur en de bankmedewerkster werkten.