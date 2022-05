Premium Het beste van De Telegraaf

Nergens in EU hebben zoveel mannen en vrouwen een deeltijdbaan ’Niet al te veel willen werken zit in onze cultuur’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Ellenlange wachtrijen bij Schiphol, minder treinen ingezet bij Arriva, langer wachten op een operatie. Nederland piept en kraakt onder de personeelskrapte in diverse sectoren. Tegelijkertijd zijn we kampioen deeltijdwerk: bijna nergens is een werkweek zo kort als bij ons. „Het zit gewoon in onze cultuur om niet al te veel te willen werken.”