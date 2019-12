’Duizenden huurders lopen huurverlaging mis’

2009-02-02 10:15:40 HAARLEM - Steeds meer huiseigenaren die hun woning niet verkocht krijgen, bieden hun huis te huur aan. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK Ⓒ ANP XTRA

Hilversum - Duizenden bewoners van een sociale huurwoning hebben afgelopen jaar niet de huurverlaging of -bevriezing gekregen waarop ze recht hebben. Dat komt omdat deze huurders er niet op zijn gewezen door woningbouwcorporaties of omdat de corporaties de afspraken hierover niet wilden nakomen, stelt de Woonbond zaterdagavond in televisieprogramma Kassa.