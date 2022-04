Financieel

Nederland importkampioen Oekraïense zonnebloemolie en maïs

Nederland is de grootste importeur van maïs en zonnebloemolie uit Oekraïne. Afgelopen jaar was 84% van de ingevoerde ruwe zonnebloemolie afkomstig uit Oekraïne. Voor maïs was dat aandeel 42%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).