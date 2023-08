Nieuwe Duitse chipfabriek moet Europa minder afhankelijk maken van China

De partijen hebben een samenwerkingsverband opgezet voor de bouw van de fabriek die tegen het einde van 2027 moet gaan beginnen met het produceren van computerchips. Met het project is een investeringsbedrag gemoeid van meer dan €10 miljard, wat voor een groot deel bestaat uit subsidies van de Duitse overheid en de Europese Unie. De fabriek komt onder leiding te staan van TSMC, dat een belangrijke klant is van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband krijgen de Taiwanezen een belang van 70%. Robert Bosch, Infineon en NXP krijgen ieder 10% van de joint venture. Infineon heeft in Dresden al een eigen grote chipfabriek. De nieuwe chipfabriek moet Europa helpen om minder afhankelijk te worden van chipleveringen uit Azië. De halfgeleiders uit de TSMC-vestiging bij Dresden gaan onder meer naar de auto-industrie.

De bouw van de fabriek zou in de tweede helft van volgend jaar moeten beginnen. De locatie moet werk gaan bieden aan ongeveer 2000 mensen. „Deze investering toont de betrokkenheid van TSMC om onze klanten te voorzien in hun strategische en technologische behoeften, en we zijn verheugd over deze kans om onze langdurige samenwerking met Bosch, Infineon en NXP te verdiepen”, aldus topman C.C. Wei van het bedrijf.

De Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, stelde dat met TSMC een nieuwe grote speler in de chipsector naar Duitsland komt. Het Amerikaanse chipconcern Intel is ook bezig met investeringen in Europa.