Faillissementsbescherming Thomas Cook in VS

Thomas Cook zucht onder een grote schuldenlast. Vorige week bereikte het meer dan 170 jaar oude bedrijf een akkoord over een reddingsplan. De Chinese grootaandeelhouder Fosun en een groep schuldeisers zijn van plan samen 900 miljoen pond in het bedrijf te steken. Fosun krijgt in ruil voor de kapitaalinjectie een belang van 75 procent in de tourdivisie en een kwart van de luchtvaarttak in handen. Banken en obligatiehouders zetten hun krediet om in de resterende aandelen.

Bestaande aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de reddingsoperatie. Daar stemmen ze volgende week over. Wel moeten ze rekening houden met „aanzienlijke verwatering” van hun stukken. Thomas Cook is in Nederland actief met de merken Thomas Cook en Neckermann Reizen.