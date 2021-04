AEX flirt met nieuwe piek naar 710 punten

De AEX koerst rond kwart voor drie 1,1% hoger bij 708,1 punten. Daarmee werd de recordstand die een dag eerder werd neergezet, flink aangescherpt. De hoogste slotstand voor de AEX staat nog steeds op 4 september 2000 met 701,56 punten.

Bekijk ook: Zo maakten deze beleggers mooie winsten

De AMX is ook op dreef met een vooruitgang van 1% bij een piek van 1036 punten.

Optimisme is er in aanloop naar het lange paasweekeinde ook in Europa: de Britse FTSE 100 wint 0,7%, de Duitse DAX- en de CAC 40-index stijgen respectievelijk 0,5% en 0,4%.

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro ODDO BHF, benadrukt dat beleggers de roze bril hebben opgezet ondanks dat in Frankrijk de coronarestricties weer zijn aangescherpt. Hij wijst er op dat vooral het optimisme over de chipsector steeds verder toeneemt gesteund door de grote investering van chipgigant TSMC en de meevallende prognose van de Amerikaanse geheugenchipfabrikant Micron woensdagavond nabeurs. Ook het enthousiasme onder inkoopmanagers in de industrie draagt er aan bij dat de beursrally in Amsterdam onverminderd doorgaat, stelt van Holst. „ De aanhoudende lage spaarrente geeft ook steeds meer particulieren de aanzet om mee te doen. Het risico is daarbij wel dat als er iets tegen gaat zitten, iedereen door dezelfde deur weer naar buiten wil, maar beleggers zien gelet op de verdere terugval van de VIX vooralnog geen beren op de weg en is het voornamelijk in de aanloop naar het paasweekend zoeken naar de gouden eitjes.”

Megapakket Biden

De Amerikaanse president Biden presenteerde woensdag zijn laatste investeringsplan, $2250 miljard groot, dat nu voor parlementaire goedkeuring is doorgestuurd. Het wordt „een hele kluif”, zo uiten economen van Rabobank hun twijfel over de haalbaarheid.

Bedrijven gaan volgens de plannen van Biden meer belasting betalen, een stijging van 21% naar 28% om de investeringen in infrastructuur te vergroten en de economie te vergroenen.

Bekijk ook: Plan van Biden helpt techaandelen

Prosus in hoofdrol

Bij de hoofdfondsen maakt koploper Prosus een koerssprong van 6,3% met dank aan de grote animo bij Chinese internetreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Chipfondsen deden ook goede zaken na de opstekers uit de sector uit Amerika en TaiwanHalfgeleider ASMI gaat 4,1%hoger. De toeleverancier aan deze sector Besi plust 2,7%. ASML dikt 1,9% aan.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+2,3%) kan eveneens op kopersinteresse rekenen ondanaks de strengere lockdown in Frankrijk, waar het bedrijf actief is.

Onderin zit ING met een koersdaling van 0,3%

Bij de middelgrote fondsen gaat roestvaststaalmaker Aperam met 4,8% stevig aan de leiding.

Sportscholenketen Basic-Fit volgt met 2,8% stijging.

Detacheerder Brunel stijgt 2,2% op een koersdoelverhoging van KBC Securities bij een gehandhaafd koopadvies. Bouwer BAM schrijft bij de smallcaps nog eens 2% koerswinst bij.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.