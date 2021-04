Prosus en ASMI duwen AEX boven record 707 punten

De AEX koerst 1,1% hoger bij 707,5 punten.

Gisteren eindigde de de graadmeter van de Amsterdamse beurs, op de laatste dag van maart, 0,2% lager bij het intraday-record van 704,25 punten. Dat is nu geslecht.

De hoogste slotstand voor de AEX staat nog op 4 september 2000 met 701,56 punten.

De AMX stijgt vandaag 1% bij 1036,9 punten.

Optimisme is er in aanloop naar het lange paasweekeinde ook in Europa: de Britse FTSE 100 wint 0,7%, de Duitse DAX- en de CAC 40-index stijgen respectievelijk 0,5% en 0,4%. Software-consultant Atos valt in Parijs 14% na onregelmatigheden in zijn boekhouding.

De markt verwerkt vandaag een sterk indexcijfer voor nieuwe inkoopmanagerscijfers voor de eurozone, met een toename tot 62,5 punten. De inkoopmanagersindex voor Nederland steeg in maart naar het record van 64,7 indexpunten.

Beleggers wachten ook op het Amerikaanse arbeidsmarktrapport op Goede Vrijdag, volgend op het banenrapport van ADP dat een toename van 517.000 banen in maart meldde.

Steun Azië

In Japan noteert de Nikkei-index 0,7% winst. Beleggers reageerden op nieuws van de Bank of Japan, dat een veel beter sentiment onder ondernemers noteerde dan eerder verwacht. De beurs in Shanghai noteert een fractie winst, de Hangseng-index stijgt 0,9%.

Uit China komt het inkoopmanagerscijfer van onderzoeker Caixin/Markit voor de maand maart bij een indexstand van 50,6, tegen 50,9 punten in februari. Een stand boven 50 punten is een indicatie van economische groei.

Megapakket Biden

De Amerikaanse president Biden presenteerde woensdag zijn laatste investeringsplan, $2250 miljard groot, dat nu voor parlementaire goedkeuring is doorgestuurd. Het wordt „een hele kluif”, zo uiten economen van Rabobank hun twijfel over de haalbaarheid.

De futures in New York reageren licht positief. De Dow Jones en de S&P 500 noteren bij opening om half vier vlak, de future voor de Nasdaq gaat 0,4% hoger.

De rentevergoeding voor de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie noteert flink lager bij 1,714%.

Woensdag sloot de Dow Jones met 0,3% verlies. Tesla bewoog 5% hoger, president Biden wil een laadpalennetwerk opzetten in de VS.

Belastingverhoging

Bedrijven gaan volgens de plannen van Biden meer belasting betalen, een stijging van 21% naar 28% om de investeringen in infrastructuur te vergroten en de economie te vergroenen.

Microsoft sloot volgens CNBC een grote overeenkomst met het Amerikaanse leger. Het levert 120.000 exemplaren van zijn HoloLens-brillen, met warmtedetectie, gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De deal heeft $21,88 miljard omvang, aldus CNBC.

Brentolie is 1,7% duurder in aanloop naar de vergadering van oliekartel OPEC met partners als Rusland en Kazachstan. De markt rekent op het ’doorrollen’ van de productiebeperkingen van vorige maanden. Goud keert terug boven $1700, de euro stijgt een fractie tot $1,1738. Cryptomunt bitcoin zakt 1% tot $58.862.

ASML in vizier

Bij de hoofdfondsen noteert technologiefonds Prosus bovenin 5,3% winst. Halfgeleider ASMI gaat 4,2 %hoger. De toeleverancier aan deze sector Besi plust met 1,5%.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stijgt 2,5%.

Telecombedrijf KPN wint 0,5% en wordt het meest verhandeld. UBS verhoogde het koersdoel. KPN begon in de VS een rechtszaak tegen concurrent Ericsson vanwege een veronderstelde inbreuk op zijn patenten.

Onderin kleine verliezen, maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway raakt 0,3% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen gaat roestvaststaalmaker Aperam met 4,5% aan de leiding.

JDPeet’s won licht na een herhaald koopadvies van Kepler Chevreux bij een koersdoel van €35. Dat ziet een uitbreiding voor JDPeets’s premiumkoffiesoorten.

Sportscholenketen Basic-Fit volgt met 2,9% stijging.

Detacheerder Brunel stijgt 3% op een koersdoelverhoging van KBC Securities bij een gehandhaafd koopadvies. Bouwer BAM schrijft bij de smallcaps nog eens 2% koerswinst bij.

