Positief leiderschap tijden jaarlijks optimistendiner ’Weg met afrekencultuur’

Posiviteitsgoeroe Ralph van Hessen tussen ’zijn’ dames, vl.n.r. oud- onderwijsinspecteur Kete Kervezee, ex-schaatster Margriet de Schutter, voorzitter Annet Kil van de Gooise Scholen Federatie en AON-topvrouw Marguerite Soeteman.

Wat was het een verademing om in deze tijd van inclusiviteitschagrijn op een bijeenkomst te zijn met louter optimistische geluiden! In plaats van elkaar de maat te nemen op vrouw-, vluchteling- en lhbt-vriendelijkheid werd op het BID-diner in Wassenaar het ene positieve idee naar het andere gelanceerd.