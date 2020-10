Geen daling huizenprijzen verwacht door coronacrisis

Dat blijkt uit onderzoek dat SNS Bank onder ruim duizend Nederlanders heeft laten uitvoeren.

Recessie

Toch zijn we ook weer niet zo optimistisch. Drie op de vier respondenten denken niet dat de lonen in de komende twee jaar veel zullen stijgen. Maar liefst 70% denkt dat de werkloosheid flink zal toenemen en 60% verwacht dat we binnenkort in een recessie terechtkomen.

Bijna twee op de drie denken eveneens dat banken de komende jaren minder ruimte zullen geven bij het verstrekken van een hypotheek.

Dip huizenmarkt

Toch maakt maar 7% van de respondenten zich zorgen over een komende dip in de huizenmarkt. Een meerderheid van 55% verwacht geen daling van de huizenprijzen in de grote steden. Een iets kleinere groep van 35% verwacht sowieso niet dat de woningprijzen zullen dalen.

„In de afgelopen zeven jaar zijn we niet anders gewend dan dat huizenprijzen explosief stijgen. Nu het tij lijkt te keren, zien we dat veel Nederlanders vragen hebben over hoe zij met een mogelijke daling moeten omgaan”, vertelt hypotheekexpert Robert Vink van SNS.

Goede investering

Een huis kopen blijft ondanks een eventuele prijsdaling populair. Liefst 60% geeft aan dat een eigen huis hebben belangrijk voor hem of haar is, 76% noemt het ook een goede investering.

Van de respondenten zonder koopwoning heeft 42% het gevoel de boot gemist te hebben, omdat de prijzen de afgelopen tijd zo hard zijn gestegen.