Bedrijvigheid industrie China neemt af

De inkoopmanagersindex kwam afgelopen maand uit op 49,4, tegenover 50,2 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 50,1. Zowel de vraag als de productie liepen terug. Ook de nieuwe orders en verwachte nieuwe orders gingen omlaag.

Een vergelijkbare graadmeter van de Chinese overheid wees eerder eveneens op krimp van de industriële bedrijvigheid in juni. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen die gericht zijn op export. Die laatste zijn gevoeliger voor de gevolgen van de handelsoorlog.

Ook in Japan kwam er een belangrijk cijfer over de industrie. Het vertrouwen onder producenten nam flink af, naar een stand van 7 in het tweede kwartaal. Dat was in het eerste kwartaal nog een niveau van 12. Een positief cijfer betekent dat er meer ondernemers zijn die rekenen op groei dan die uitgaan van slechtere tijden. Economen gingen uit van een stand van 9.