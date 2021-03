’Links straks buitenspel in formatie met hoge lasten’

Premium Buitenland

’Geest Myanmar kan niet terug in de fles’

De VN-Veiligheidsraad komt vrijdag in spoedberaad bijeen over Myanmar. Het land is in chaos sinds het leger vorige maand de macht greep en de gekozen burgerleider Aung San Suu Kyi en leiders van haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) vastzette. De militaire autoriteiten proberen met harde ...