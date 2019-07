AEX wint ook na signaal afkoeling VS

Rond 14 uur stond de AEX-index 0,5% hoger op 572,35 punten, net onder het hoogste punt van dit jaar. De AMX steeg 0,5% naar 806,7 punten.

Frankfurt (+0,8%), Parijs (+0,7%) en Londen (+0,7%) gingen mee.

De Japanse beurs sloot 0,5% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden ruim 0,2% hoger.

Wall Street is vandaag een halve dag open en gaat naar verwachting licht hoger van start. De ogen zijn gericht op aandelen van HP en Microsoft, die deels uit China zouden vertrekken.

De beurzen in New York zijn donderdag gesloten vanwege de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Wall Street staat vrijdag in het teken van de publicatie van het belangrijke banenrapport. Het ADP-banenrapport, met non-farm payrolls, meldde de instroom van 102.000 Amerikanen, terwijl op 140.000 banen was gerekend, de onderkant van de verwachting.

"Lagarde zal de Draghi-lijn voorlopig volgen. Als de inflatie niet stijgt, zal een nieuwe renteverlaging komen"

Beleggers verwerkten het nieuws dat IMF-baas Christine Lagarde vrijwel zeker de president van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt.

De huidige ECB-president Mario Draghi treedt eind oktober af. De markt tast af wat Lagardes rentebeleid kan worden, zegt Stephane van der Meer van valutahandelaar Ebury.

„Lagarde zal de Draghi-lijn voorlopig volgen. En als de inflatie niet stijgt, zal een nieuwe renteverlaging noodzakelijk worden”, zegt hij. Die rentestap wordt algemeen in juli verwacht in de VS, Europa zal volgen.

De euro bewoog woensdag 0,08% lager tegen de dollar bij $1,1288. „Dat de dollar relatief zo sterk is verbaast nog wel. Beleggers zoeken dus veilige haven als de yen en dollar op.” Amerikaanse tienjarige staatsobligaties gingen naar het laagste punt sinds 2016.

„Beleggers zitten duidelijk on the fence”, aldus valutaspecialist Bart Hordijk van Monex Europe. „Ze willen vanaf de zijlijn eerst horen hoe ze het beleid van de ECB precies verwoordt. Zeker de eerste maanden zal Lagardes aanpak waarschijnlijk niet afwijken van die van Draghi. Lagarde is van origine geen monetair econoom; de ECB werkt toch anders dan het IMF of een ministerie van Financiën.”

Brentolie noteerde 1,1% hoger. De voorraden in de VS vielen terug. WTI steeg 0,4%

In de AEX is vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield (-1,7%), dat ex-dividend ging, een grote stijger naast IMCD (+1,5%).

Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken mochten respectievelijk 1% en 1,5% winst bijschrijven. Zakenbank Goldman Sachs verhoogde haar koersdoel voor Heineken van €78 naar €84 bij een ongewijzigd verkoopadvies.

Zwaargewicht Unilever (+1,3%) won terrein op berichten dat het activiteiten in Australië afstoot.

Bankconcern ING (-0,4%) en maaltijdenbestelbedrijf Takeaway.com (-0,4%) waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,3% in. Exane BNP Paribas zette het aandeel op neutraal, komend van outperform.

Telecombedrijf KPN (+0,4%) kreeg een koopadvies van Exane BNP Paribas, komend van verkopen. En Bank of America Merrill Lynch gaf een koopadvies af, rekenend op zeker 8% groei van resultaten.

In de AMX kreeg Fagron een koersdreun van 10% voor de kiezen op €16,11. Grootaandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken verkocht voor €16,20 per aandeel.

Fugro zakte 2%. ING haalde de bodemonderzoeker van haar favorietenlijst en verlaagde het koersdoel voor het aandeel van €15,10 naar €11. De bank handhaafde wel haar koopadvies voor Fugro.

Smallcapfonds Kiadis Pharma werd 3,6% hoger verhandeld. Het farmaciebedrijf ging maandag 26% onderuit door vertraging bij het op de Europese markt komen van een medicijn voor leukemiepatiënten.

Bij de lokale fondsen veerde Beter Bed 11,8% op. De bedden- en matrassenverkoper stond eerder zwaar onder druk door tegenvallende resultaten en zorgen over de liquiditeit. ABN Amro sneed in het koersdoel.

