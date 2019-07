Fagron onderuit op vlakke beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index vrijwel vlak op 569,95 punten. De AMX daalde 0,1% naar 801,6 punten.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,5% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond ruim 0,2% hoger. Wall Street is vandaag een halve dag open. De beurzen in New York zijn donderdag gesloten vanwege de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Wall Street staat vrijdag in het teken van de publicatie van het belangrijke banenrapport.

Beleggers verwerken vandaag het nieuws dat Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), vrijwel zeker de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt. De huidige ECB-president Mario Draghi treedt eind oktober af.

In de AEX is betalingsdienstverlener Adyen (+1,6%) de grootste stijger. Unibail noteerde ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor steeg het vastgoedfonds 0,7%.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Bankconcern ING leverde 0,4% in.

In de AMX kreeg Fagron een koersdreun van 10% voor de kiezen op €15,93. Grootaandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken verkocht voor €16,20 per aandeel.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis (+0,1%) heeft een raamcontract gesloten met spoorwegbeheerder ProRail voor de modernisering van het spooremplacement in Amersfoort. Het contract heeft een looptijd van vier jaar en kan met nog eens vier jaar worden verlengd. Financiële details werden niet verstrekt.

