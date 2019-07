Fagron onderuit op zonnige beurs

Rond 10.45 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 571,90 punten. De beursgraadmeter bereikte vanochtend bij een stand van 572,51 het hoogste punt van dit jaar. De AMX steeg 0,4% naar 805,9 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,6%), Parijs (+0,5%) en Londen (+0,5%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,5% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond ruim 0,2% hoger. Wall Street is vandaag een halve dag open en gaat naar verwachting licht hoger van start. De beurzen in New York zijn donderdag gesloten vanwege de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Wall Street staat vrijdag in het teken van de publicatie van het belangrijke banenrapport.

Beleggers verwerkten vandaag het nieuws dat IMF-baas Christine Lagarde vrijwel zeker de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt. De huidige ECB-president Mario Draghi treedt eind oktober af.

In de AEX is vastgoedfonds Unibail (-1,7%) de grootste stijger. Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken mochten 1,3% bijschrijven. Zakenbank Goldman Sachs verhoogde trouwens haar koersdoel voor het aandeel Heineken van €78 naar €84 bij een ongewijzigd verkoopadvies.

Bankconcern ING (-0,4%) en maaltijdenbestelbedrijf Takeaway.com (-0,4%) waren de grootste dalers onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,3% in.

In de AMX kreeg Fagron een koersdreun van 8,9% voor de kiezen op €16,11. Grootaandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken verkocht voor €16,20 per aandeel.

Fugro zakte 2%. ING haalde de bodemonderzoeker van haar favorietenlijst en verlaagde het koersdoel voor het aandeel van €15,10 naar €11. De bank handhaafde wel haar koopadvies voor Fugro.

Smallcapfonds Kiadis Pharma werd 3,6% hoger verhandeld. Het farmaciebedrijf ging maandag 26% onderuit door vertraging bij het op de Europese markt komen van een medicijn voor leukemiepatiënten.

Bij de lokale fondsen veerde Beter Bed 13,6% op. De bedden- en matrassenverkoper stond de afgelopen tijd zwaar onder druk op de beurs door tegenvallende resultaten en zorgen over de liquiditeit.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.