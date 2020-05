’Wall Street doet stapje terug na vaccinrally’

De aandacht gaat ook uit naar de komst van minister van Financiën Steven Mnuchin en voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat. Zij moeten uitleg geven over de enorme stimuleringspakketten die zijn aangekondigd tegen de coronacrisis. Powell liet zondag weten dat de Fed nog voldoende ruimte heeft voor meer steun en dat de koepel van Amerikaanse centrale banken nog lang niet is uitgespeeld bij het bestrijden van de crisis.

Home Depot lijkt lager te gaan openen na tegenvallende cijfers van de grootste doe-het-zelfketen van de Verenigde Staten. Het bedrijf had te kampen met hogere personeelskosten rond verlof en bonussen en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in. De omzet nam wel toe. De kleinere branchegenoot Lowe's lijkt mee omlaag getrokken te worden.

Walmart profiteerde van het gehamster van Amerikanen in de coronacrisis en zag vooral de online verkoop scherp stijgen. De winstgevendheid stond wel onder druk door hogere kosten, bijvoorbeeld aan schoonmaak en veiligheid van personeel.

Warenhuisketen Kohl's opende eveneens de boeken. De onderneming leed in de afgelopen periode verlies omdat veel winkels werden gesloten tegen de virusuitbraak, met dus ook een scherp gedaalde omzet. Kohl's is bezig winkels weer te heropenen.

Verder kan farmaceut Moderna wederom op belangstelling rekenen. Moderna wil voor circa 1,3 miljard dollar aan nieuwe aandelen uitgeven. Maandag schoot de koers van het farmaciebedrijf fors omhoog dankzij veelbelovende resultaten bij een eerste test van zijn coronavaccin op mensen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de huizenbouw in de VS in april opnieuw zeer sterk is gedaald door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan. Daardoor kwamen veel bouwprojecten stil te liggen. Het aantal in aanbouw genomen woningen kelderde met ruim 30 procent vergeleken met maart toen ook al een scherpe daling was te zien.

Wall Street zat maandag zeer sterk in de lift, mede door een daling van het aantal gevallen met het coronavirus en hoopgevende nieuws over een mogelijk vaccin. De Dow-Jonesindex sloot 3,9 procent hoger op 24.597,37 punten. De brede S&P 500 steeg 3,2 procent tot 2953,91 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,4 procent tot 9234,83 punten.