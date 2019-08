Nederlands buizenbedrijf doet grote overname

Het gaat om de inlijving van de distributiedivisie van Benteler International. Die heeft een groot assortiment aan koolstof- en roestvrijstalen buizen en diensten voor klanten in de machinebouw, automotivebranche, energiewereld en de constructie en scheepsbouw. Er werken circa 1600 werknemers verspreid over 24 landen.

„Deze overname is een historische stap in de 95-jarige geschiedenis van Van Leeuwen en onderstreept onze ambitie om een toonaangevend bedrijf in onze branche te blijven”, zegt Van Leeuwen-bestuursvoorzitter Peter Rietberg. Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.