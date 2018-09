Cijferstroom op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen staan donderdag voor een hogere opening, waarbij het record voor de Dow-Jonesindex verder wordt aangescherpt. Wall Street verwerkt wederom een stroom aan bedrijfsresultaten, waaronder die van autofabrikant Ford, verfproducent Sherwin-Williams en machinebouwer Caterpillar. Ook kijken de financiële markten met een schuin oog naar Europa, voor het rentebesluit en toelichting daarop van de Europese Centrale Bank (ECB) en het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Caterpillar heeft een goed 2017 achter de rug en is positief over de vraag in 2018. 's Werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks profiteerde van een stijgende vraag vanuit de mijnbouwindustrie door de aantrekkende grondstoffenprijzen en van een grotere vraag naar bouwmachines onder meer vanuit China.

Ford zag de winst vorig jaar flink stijgen, mede geholpen door een gestegen verkoop op de Amerikaanse thuismarkt. Maar over 2018 is het bedrijf minder positief en wordt rekening gehouden met een winstdaling door de gestegen grondstofprijzen. Het aandeel stond in de voorbeurshandel onder druk.

Fiat Chrysler

Ook aan het autofront heeft Fiat Chrysler het afgelopen kwartaal last gehad van de krimpende automarkt in de Verenigde Staten. Het resultaat van de Italiaans-Amerikaanse autobouwer bleef daardoor achter bij de verwachtingen van analisten.

Verfproducent Sherwin-Williams profiteerde afgelopen jaar van de overname van concurrent Valspar en zag de opbrengsten stevig aandikken. Verder kwamen luchtvaartbedrijven Southwest Airlines en American Airlines met resultaten. Ook biotechnologen Celgene en Biogen kwamen met cijfers en zullen waarschijnlijk koerswinsten laten zien. Intel en Starbucks staan op de rol om na het sluiten van de beurzen de boeken te openen.

Werkloosheidsuitkeringen

Op macro-economisch vlak kwam onder meer naar buiten dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen tot 233.000, van een herziene 216.000 een week eerder. Economen rekenden in doorsnee op 235.000 aanvragen.Tijdens de handelssessie staan nog cijfers over de verkopen van nieuwe woningen en de leidende indicatoren in de VS op de rol.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,2 procent hoger op 26.252,12 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2837,54 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 0,6 procent in op 7415,06 punten.