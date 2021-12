MKB-voorzitter wil meer compensatie voor ondernemers

Die coronasteun moet "op onderdelen meer, vooral als het gaat om het ritme waarin die steun komt", zei Vonhof. "Als je de laatste twee weken, de beste twee weken van je jaar, dicht moet, maar je hebt de rest van het kwartaal goed gedraaid, kwalificeer je niet. Dat zou echt onbestaanbaar moeten zijn, dus dat moet gewoon naar 100 procent."

Verder deed hij een oproep aan de overheid om ervoor te zorgen dat ondernemers "een plan kunnen maken om te stoppen zonder dat ze de rest van hun leven in de schuldsanering terechtkomen". Volgens de voorzitter is stoppen voor veel ondernemers nu geen optie. "Je kan niet stoppen, want je hebt een huurovereenkomst met je huurbaas, je hebt mensen in dienst die je een transitievergoeding moet betalen, je hebt schulden gemaakt in die eerste periode die je terug moet betalen. Je zit te kijken in een diep zwart gat als het gaat om je mogelijkheden en je hebt het maar gewoon te slikken."

"We hebben er niks aan als we straks allemaal ondernemers hebben die kapot zijn, financieel kapot, mentaal kapot, met alle gevolgen van dien", aldus Vonhof. "Zorg ervoor dat je daar de rust terugkrijgt. Financiën is niet alles, maar het geeft wel rust als je in ieder geval zeker weet dat je niet kapot gaat."

Sinds zondag 05.00 uur gelden nieuwe, strengere maatregelen tegen het coronavirus. Deze werden zaterdag in een ingelaste persconferentie aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wegens de snelle opmars van de omikronvariant van corona. De maatregelen betekenen dat alles wat als essentieel is aangemerkt open blijft, terwijl niet-essentiële winkels en andere gelegenheden dicht gaan. Deze harde lockdown geldt zeker tot en met 14 januari.