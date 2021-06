Zuinige Oranjefans hebben maar €50 over voor EK-titel

Deze magere conclusie trekken de economen van ING Economisch Bureau in hun EKnomie 2021, een terugkerend onderzoek naar de waarde van voetbal. De grootste Oranjefans mogen dan tot €222 willen uitgeven, het staat in schril contrast met de Italianen die er maar liefst €528 per persoon voor over hebben dat hun elftal de Europese beker pakt.

Op plek twee en drie staan de Zweden (€266) en de Spanjaarden (€245).

Wat betreft de inleg in voetbalpooltjes zijn Nederlanders ook weer de zuinigste van alle EK-deelnemers. Ruim een kwart speelt deze zomer mee in één of meerdere voetbalpools en zetten gemiddeld €16 per persoon in.

Dat betekent dat er in de Nederlandse voetbalpools in totaal ruim €60 miljoen is ingelegd. Oostenrijkers geven hier het meest aan uit, gemiddeld €91, met de Zweden (€86) en Italianen (€78) op plek twee en drie.

Oranje spullen

We kijken uit naar het EK nu we eindelijk weer mogen meedoen, maar scheutig met geld er aan uitgeven zijn we nog niet. Toch is het al meer dan het vorige EK waaraan Oranje meedeed in 2014. Toen hadden Nederlanders gemiddeld €39 over voor de titel.

ING econoom Marten van Garderen: „We hebben dan ook twee eindtoernooien aan ons voorbij moeten laten gaan en zijn in de tussentijd, ondanks de coronacrisis, er in koopkracht op vooruitgegaan.”

De verwachting is er voor ruim €45 miljoen aan Oranje artikelen gekocht gaat worden. Vanwege de coronamaatregelen zullen we noodgedwongen de wedstrijden vooral thuis kijken. Daardoor zal er minder aan Oranje-spullen gekocht worden.

Supermarkten profiteren daar dan wel weer van, weet Van Garderen: „Als honderdduizenden voetbalfans niet in de cafés of op pleinen met grote schermen terecht kunnen, maar noodgedwongen thuis gaan kijken, zullen nog meer hapjes en drankjes in de supermarkt worden gekocht. Dan kan dat per wedstrijd nog eens enkele miljoenen extra omzet in het supermarktlaatje brengen.”

Dat is dan bovenop de extra omzet van zo’n 10 miljoen euro per wedstrijd, die een regulier eindtoernooi normaliter oplevert.