Advocaten laken uitspraken oud-rechter Van Oosten over megaschikkingen

Marcel van Oosten in zijn voormalige functie als rechter in Amsterdam. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - De advocaten van (ex)bankiers Gerrit Zalm en Ralph Hamers hebben kritiek op de uitspraken in het FD van voormalig rechter Marcel van Oosten, in zijn functie als voorzitter van de nieuwe toetsingscommissie die megaschikkingen tegen het licht moet houden. „Zijn uitspraken onderstrepen de wenselijkheid van een rechterlijke toetsing in plaats van door een commissie.”