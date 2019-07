Nikkei begint week met verlies

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1 procent lager op 21.534,35 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de machineorders in Japan in mei met 6 procent zijn gedaald. Een maand eerder was er nog sprake van een groei van 4,3 procent. De maker van fabrieksrobots Fanuc daalde 1 procent en de Japanse fabrikant van bouwmachines Komatsu ging 0,9 procent achteruit.

De Chinese beurzen deden ook een stevige stap terug. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 2,8 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,8 procent in. De Kospi in Seoul raakte 2,1 procent kwijt. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, zakte 2,4 procent. In Australië sloot de All Ordinaries met en verlies van 1 procent.