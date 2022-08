Vijftigplusser wil eerder stoppen met werk dan AOW-leeftijd

Dat blijkt uit een enquête door hypotheekadviesketen Van Bruggen onder ruim 1500 senioren.

Ruim een op de vijf stopt het liefst als zij zestig zijn. Nog eens een op de vijf wil hooguit door tot 62 of 63. Wie de zestig al heeft aangetikt, heeft vaker de wens met 64, 65, 66 of gewoon met 67 te stoppen - wat waarschijnlijk vanaf 2024 de leeftijd is waarop Nederlanders AOW krijgen. Zes procent van de ondervraagden stopt het liefst nooit met werken.

Financieel plan

Algemeen directeur Michiel Meijer van de hypotheekadviesketen ziet veel senioren inventariseren of zij eerder kunnen stoppen met werken of minder kunnen gaan werken. „Daarbij is het belangrijk om vooruit te kijken: in hoeverre bestaat de financiële ruimte om af te bouwen?” Wie eerder wil stoppen, moet immers een aantal jaren financieel kunnen overbruggen. Daarvoor is een financieel plan essentieel. Als dat ontbreekt, moet bijna wel worden doorgewerkt tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Van de ondervraagde vijftigplussers heeft 87% pensioen opgebouwd. Twee op de drie geeft ook aan hier een goed beeld van te hebben. Een kwart van de vijftigplussers maakt zich zorgen over de hoogte van dit pensioen. Onder alleenstaanden is dit bijna een op de drie.