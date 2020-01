’Groen licht dichterbij voor Boeing 737 MAX’

Er is nog geen tijdschema voor goedkeuring van het vliegtuig, aldus de ingewijden, maar de FAA is naar verluidt wel tevreden over de vooruitgang die Boeing boekt bij het verhelpen van de technische mankementen aan het vliegtuig.

Aan de grond

Het toestel wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden nadat binnen korte tijd twee crashes met het type gebeurden. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, waren vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Boeing-topman David Calhoun verklaarde eerder deze week nog dat hij medio dit jaar op goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten voor de 737 MAX rekent. Calhoun zei ook te geloven in het toestel en dat Boeing geenszins van plan is de 737 MAX te schrappen.

Dreamliner

Eerder op de dag kwam er ook een bericht van persbureau Bloomberg dat Boeing zou overwegen de productie van de 787 Dreamliner verder te verlagen vanwege een zwakke vraag naar het toestel. In oktober werd het productietempo van de Dreamliner ook al teruggeschroefd.

Op Wall Street ging de koers van Boeing omlaag na de berichten over de Dreamliner, maar na de berichten over de FAA en de 737 MAX sprong het aandeel van de vliegtuigfabrikant juist weer flink omhoog.