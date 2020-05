Lebara verlaagt tarieven na klacht ACM

Uit onderzoek van de ACM was gebleken dat klanten van Lebara tijdens een verblijf in een EU-land voor bellen of sms'en naar andere EU-landen een hoger tarief betaalden dan het gewone tarief voor bellen binnen Nederland. Dat mag niet volgens de Europese roamingregels. „Ook al ging het in dit geval slechts om een beperkte groep klanten”, zegt ACM er wel bij.

Het in 2001 opgerichte Lebara groeide als ’migrantenmerk’ dankzij normaliter gunstigere tarieven voor internationaal bellen en diensten voor migranten. Het heeft 2,3 miljoen klanten en is actief in Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en Denemarken. In Nederland maakt Lebara gebruik van het KPN-netwerk.

’Roam like at home’

Volgens het Europese principe ‘roam like at home’ geldt dat mensen binnen de EU kunnen bellen of sms-en tegen hetzelfde tarief als zij betalen voor een binnenlands gesprek. Het uitgangspunt ‘roam like at home’ geldt overigens niet voor gesprekken vanuit Nederland naar andere EU-landen en niet voor gesprekken naar of vanuit landen buiten de EU.