Rémy Cointreau krijgt hoofdpijn van Hongkong

De drankenmaker zag de vergelijkbare omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met dik 11 procent dalen tot 290 miljoen euro. Naast de misère in Hongkong raakte het bedrijf ook distributiecontracten in Tsjechië, Slowakije en de Verenigde Staten kwijt. De omzetdaling de afgelopen maanden was twee keer sterker dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Bij de Cognac-tak alleen al was sprake van een verkoopmin van 7,6 procent.

Rémy Cointreau hield voor het boekjaar dat loopt tot en met maart eerder nog rekening met een lichte stijging van de aangepaste operationele winst. Verder wilde het bedrijf op de middellange termijn twee derde van zijn omzet uit duurdere flessen drank halen, ook om de winstgevendheid te verbeteren.