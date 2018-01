Mediamarkt verhoogt prijzen vlak voor kortingsactie

Jan Dirk Vermeij maakte een screenshot van een soundbar die hij wilde kopen. Vlak voor de actie kostte de ’Heos by Denon’ 599 euro en na het begin, een aantal uren later ineens 699 euro.

De soundbar is nu te koop voor 577,65 euro, een korting van 3,5% van de originele prijs. En dus geen 21%. Bij Wehkamp kun je dezelfde soundbar ook voor 577,65 euro kopen.

Oplichterij

„Wat een oplichterij. Al de hele week check ik elke dag de prijs van een product. De hele week € 161,00 en nu ineens €185,00”, schrijft Jeffrey Treffers.

„De prijsverhoging vlak voor een grote kortingsactie is een bekend fenomeen. We zagen het ook bij Black Friday gebeuren”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Reactie Mediamarkt

Hij wijst erop dat dit verboden is en dat klanten een klacht kunnen indienen bij de Reclamecodecommissie en bij toezichthouder ACM. „Het is verwerpelijk de klant zo het bos in te sturen.”

Een woordvoerster van Mediamarkt zegt dat het bedrijf juist heel transparant is met prijzen. „We werken met dagprijzen en digitale prijskaartjes, deze worden dagelijks geheel automatisch aangepast op basis van de vergelijking met onze grootste concurrenten”, zegt een woordvoerster. Dat je bij Wehkamp de soundbar ook voor 577,65 euro kunt kopen, kan volgens de woordvoerster kloppen. „Want Wehkamp zien we niet als directe concurrent.”

De zegsvrouwe wijst er ook op dat als je elders een lagere prijs voor een product ziet, je het product bij Mediamarkt voor dezelfde lagere prijs kunt kopen. Dat klopt, maar dan heb je niet de beloofde 21% korting op de oorspronkelijke prijs.