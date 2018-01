’Nederlanders voor €3 miljard in crypto-valuta’

Naar aanleiding van de komende Dag van de Crypto onderzocht De Hond via Peil.nl hoe groot de belangstelling is voor crytovaluta’s, zoals de bitcoin.

Die belangstelling is fors en groeiend, stelt De Hond. Met name in de afgelopen maanden november en december staken veel nieuwe geïnteresseerden geld in de nieuwe digitale munten.

Financiële ellende

Een groot deel van die nieuwkomers zit overigens nu al met de financiële ellende. De belangrijkste cryptomunt bitcoin is sinds eind december in waarde gedaald van $19.000 naar donderdag ongeveer $11.000.

Of de getallen van Maurice de Hond precies kloppen, is onduidelijk. De wereld van de cryptomunten is ondoorzichtig en wordt niet gecontroleerd door instanties als De Nederlandsche Bank. Overigens is €3 miljard aan cryptomunten maar een schijntje ten opzichte van de totale vermogens van Nederlanders.

Alleen al aan spaargeld heeft de Nederlandse bevolking €350 miljard op de bank staan.

Op de Dag van de Crypto kunnen geïnteresseerden alles leren over investeren in cryptomunten. Op deze dagen (maandag en dinsdag in de Amsterdamse Rai) komen ook de risico’s aan bod. Lezers van De Telegraaf kunnen met korting naar de Dag van de Cryto toe: https://www.dagvandecrypto.nl/dft/