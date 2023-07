Modemerk Chasin’ is gered, toekomst Score nog onduidelijk

Chasin’ maakte deel uit van de Score Group, die ruim drie weken geleden failliet ging. Ook winkelketen Score viel daaronder. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in het Gelderse Duiven, vroeg zelf het faillissement aan. Score Group kampte naar eigen zeggen met grote coronaschulden en teruglopende omzetten.

JOG Group neemt de winkels en de webshop van Chasin’ over en gaat ook door met de groothandel. Of alle veertien winkels in Nederland en de vestiging in België blijven, is nog niet duidelijk.

Toekomst Score

Of multibrandketen Score een doorstart maakt, is nog niet bekend. Curator Coen Houtman reageerde de afgelopen dagen niet op vragen. Eerder meldde hij dat meerdere belangstellenden zich hebben gemeld. Score heeft 44 winkels in Nederland en eentje in België.

Ondernemer Jan Peters opende in 1981 zijn eerste Score-winkel in Apeldoorn en breidde daarna uit naar andere steden. In 1992 richtte hij jeansmerk Chasin’ op, dat later eigen winkels kreeg en behalve bij Score ook bij andere retailers kwam te liggen. Zo heeft het merk enkele honderden shop-in-shops in Duitsland.