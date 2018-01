’Ook in het groen woningen bouwen’

Ⓒ foto aldo allessie

Het carrièrepad van directievoorzitter Rob Haans van Woningcorporatie de Alliantie is ongewoon voor een vastgoedman. Acht jaar geleden was hij nog directeur-uitgever van De Volkskrant. Nu is hij een huisbaas met 60.000 huurwoningen in de regio van Amsterdam tot Amersfoort.