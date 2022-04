’Keuzevrijheid zwangere vrouw in het geding’

Premium Binnenland

Willem Boissevain (90) richtte eerste abortuskliniek op: ’Deed het uit overtuiging’

Hij vroeg zich in de beginperiode dagelijks af of het goed was om zwangerschappen te beëindigen. Maar spijt heeft hij niet, vertelt dokter Willem Boissevain, een van de oprichters van de eerste abortuskliniek in Nederland. Vijftig jaar geleden opende het Mildredhuis in Arnhem haar deuren. „Ik deed h...