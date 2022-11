ForFarmers past strategie aan: ’Dichter op de boer en hogere winstgevendheid’

ForFarmers heeft zijn strategie voor 2025 dat in 2020 onder leiding van toenmalig ceo Yoram Knoop werd gepresenteerd, aangepast. Er is sindsdien veel veranderd. Zo is de druk op de agrarische sector toegenomen om verder te verduurzamen in het kader van de Europese Green Deal. Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen en energie mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne enorm gestegen en veel volatieler geworden. Het doorberekenen van die prijsschommelingen blijkt lastig.

Volgens de Achterhoekse veevoedergigant vragen de huidige marktomstandigheden om verdere consolidatie, ’van voerproducent tot retailer’. Voor fusies en overnames kijk ForFarmers naar landen en bedrijven die cultureel goed bij het concern en Nederland passen, stelt het bedrijf nu. Voormalig topman Knoop wilde juist uitbreiden in landen buiten de huidige krimpgebieden en streefde zelfs naar groei via overnames in groeigebieden zoals Azië. ForFarmers is nu actief in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Op Polen na zijn dat allemaal krimpmarkten.

Nieuwe topman

De aangescherpte strategie komt voor ForFarmers op een moment dat het middenin een leiderschapswissel zit. De in juli aangetreden ceo Chris Deen heeft vanwege ziekte zijn functie alweer neer moeten leggen. Theo Spierings, voormalig topman van de Nieuw-Zeelandse zuivelreus Fonterra, is voorgedragen als nieuwe bestuursvoorzitter en moet in januari voor een jaar het stuur in handen nemen.

Dichter bij de boer

Basis van de aangescherpte strategie is dat niet alles meer vanuit het hoofdkantoor in Lochem wordt bepaald, maar er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij lokale managementteams. Die moeten leidend worden, zodat het bedrijf dichter bij de boer komt te staan.

Het beleid kan daarom ook van regio tot regio en per sector verschillen. Het voeraanbod kan gericht zijn op maximaal rendement, maar ook tot het leveren van aangepaste producten voor specifieke veehouders.

Verder belooft ForFarmers meer in te zetten op het gebruik van duurzame grondstoffen als restproducten uit de industrie en terugdringen van stikstofuitstoot. Het bedrijf wil hierbij afspraken maken met andere partijen in de voedselketen, van grondstofleverancier tot supermarkt.

Winstgevendheid en dividend

Uiteindelijk moet de winstgevendheid verbeteren tot een rendement op het geïnvesteerd vermogen van 10% in 2025. In 2020 lag dat nog op 11%, maar dat is afgelopen jaar teruggezakt naar 8,5%. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.