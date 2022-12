Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal ontslagaanvragen neemt fors toe

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Opheffingsuitverkoop bij een kledingwinkel in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bijna zeshonderd bedrijven hebben in november een ontslagvergunning aangevraagd. Volgens uitkeringsinstantie UWV is sprake van een opmerkelijke stijging. Vooral ondernemers in de detailhandel, de horeca en de zakelijke dienstverlening grijpen in omdat ze vrezen voor hun toekomst.