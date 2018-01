Nieuwbouw is druppel op gloeiende plaat

Met 62.000 opgeleverde nieuwe huizen, werd vorig jaar het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009 uit de grond gestampt. Het behaalde aantal uit 2017 is bijna 14% meer dan uit 2016, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal groeide de woningvoorraad vorig jaar met 55.000 woningen tot 7,7 miljoen.

Veel verkoeling op de oververhitte woningmarkt zal de nieuwbouw echter niet geven. Als het huidige bouwtempo niet verder wordt verhoogd is het huidige tekort pas in 2040 gehalveerd naar 'een acceptabele 100.000 woningen’, zo verklaarde de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) onlangs nog.

Prijsstijging

Door de grote vraag en het enorme tekort, zal de prijs van een koopwoning volgens het economisch bureau van ABN Amro dit jaar gemiddeld 6% stijgen. Naar schatting steeg de gemiddelde huizenprijs in heel 2017 met 7,5%. Dit zal in 2018 dalen, omdat er volgens ABN Amro 5% minder woningen worden verkocht vanwege het lage aanbod.

Flevoland is met 1,4% meer nieuwbouw met afstand de grootste woningbouwer. Op gemeenteniveau kwamen er in Amsterdam met 4918 nieuwbouwwoningen de meeste huizen bij. Opvallend genoeg werd er vorig jaar in Bellingwedde, Valkenburg aan de Geul en Zandvoort geen enkele nieuwe woning gebouwd.