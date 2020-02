Warren Buffett geeft openheid over klimaatstrategie

Grote investeerders als Buffett staan al langer onder druk om aan te geven hoe zij met hun beleggingen de impact op het klimaat proberen te verkleinen. Buffett wees erop dat zijn bedrijf via Berkshire Hathaway Energy veel geld steekt in windparken. Daardoor loopt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van de portefeuille volgens Buffett terug.

Het 'orakel van Omaha' gaf in zijn brief ook aan wat er na zijn dood met zijn erfenis moet gebeuren. De inmiddels 89-jarige Buffett is met een vermogen van meer dan 90 miljard dollar een van de rijkste mensen op aarde, en dat vermogen zit voornamelijk in aandelen Berkshire Hathaway. Er ligt een plan klaar om zijn belang verspreid over meer dan een decennium af te bouwen en geld te schenken aan goede doelen, zodat de koers van Berkshire Hathaway niet onder druk komt te staan.