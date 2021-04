Beursgang Allfunds op Damrak kan bijna 2 miljard opleveren

Premium Financieel

AEX aan de hand van ASML, ING, Shell en Philips naar recordstand

Op de laatste handelsdag in maart had de AEX nog een prettige verrassing in petto. Na iets meer dan twintig jaar werd het hoogste niveau ooit aangescherpt met een piek van 703,44 punten. Met grote steun van vier zwaargewichten in de afgelopen drie maanden kunnen beleggers de polonaise inzetten.