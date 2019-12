Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Ⓒ ANP

Eric Wiebes is een snelle leerling. De minister van Klimaat ontdekte halverwege dit jaar dat hij nog iets in zijn portefeuille had. Hij kon er maar niet opkomen, tot een ambtenaar hem toefluisterde: ’economie’. Ach, verrek dat was het. Economische Zaken. Hij was het bijna vergeten.