Activistische Loeb luis in de pels bij Mickey

Naast zijn kritiek op de huidige strategie dringt Loeb erop aan het mes te zetten in het dividend. Hij wijst er op dat er zo geld vrij komt om andere activiteiten te ondernemen.

In een brief aan de topman van Disney benadrukt Loeb vooral het belang van Disney+ dat eind vorig jaar het licht heeft gezien. Bij deze dienst zijn onder meer de kaskrakers van Star Wars te zien. Volgens Loeb kan Disney+ binnen een paar jaar concurrent Netflix passeren met het aantal betalende klanten.

In de visie van Loeb is het ook van belang voor Disney om zich minder te richten op het uitbrengen van films in bioscopen. Vorig jaar was deze tak nog goed voor $13 miljard, maar door de coronacrisis staan de resultaten daarvan flink onder druk.

Groot in Disney

Via zijn hedgefonds Third Point heeft Loeb 5,5 miljoen aandelen Disney in handen met een waarde van €676 miljoen. Dat is circa 0,3% van het totaal van de aandelen in het entertainmentbedrijf.

Loeb stapte in het tweede kwartaal in bij Disney, zo komt naar voren uit gegevens van beurswaakhond SEC. De koers van het bedrijf actief in tekenfilms, zoals The Lion King, ging aanvankelijk flink gebukt onder de zorgen over sluiting van een aantal pretparken als gevolg van de coronapandemie.

Ook in Nederland was de activistische Loeb actief. Zo had hij in het verleden onder meer belangen opgebouwd in de techbedrijven Philips en NXP.