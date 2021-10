Premium Het beste van De Telegraaf

Zo werd beursgang Coolblue afgeblazen Pijnlijk blauwtje voor golden boy Pieter Zwart

Door Edwin van der Schoot

De beursgang van webwinkel Coolblue moest het klapstuk worden in het jongensboek van Pieter Zwart. Vanuit een studentenkamertje naar een miljarden beursgang. Bankiers stonden te dringen om de lucratieve beursgang te mogen begeleiden. Maar beleggers staan niet in de rij voor Coolblue, al is het merk in Nederland nog zo populair. Woensdag werd de beursgang afgeblazen. De vraag is nu, of het er ooit nog van komt.