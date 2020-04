'Klap van 25 miljard voor telecomsector door wegvallen roaming'

De Britse zakenkrant verwijst naar onderzoek van het bureau Juniper Research. Volgens analisten van Juniper verdient de telecomsector jaarlijks ongeveer 50 miljard dollar aan roaming, waarbij mensen extra kosten moeten betalen om te kunnen bellen vanuit het buitenland. Maar door de coronapandemie gaan veel minder mensen op vakantie naar het buitenland en komen die inkomsten dus zwaar onder druk te staan. Dat is vooral het geval in de zomerperiode, zeggen de kenners. De totale omzet voor de wereldwijde telecomsector schat Juniper dit jaar op 820 miljard dollar.

In de Europese Unie werden de regels rond roaming in 2017 aangescherpt waardoor geen hoge kosten meer mogen gerekend voor bellen vanuit andere EU-landen. Voor Europese telecombedrijven is roaming dan ook goed voor een relatief klein deel van de gehele omzet, aldus kenners.