’Extra veel overstappers zorgpolis dit jaar’: zo kies je de beste

Columns & Opinie

’Is slapen met make-up op echt slecht voor je huid?’

Direct gaan slapen na een feestje of etentje als het laat is geworden… We kennen het allemaal wel. Toch is het niet goed voor je huid als de make-up er nog op blijft zitten. Althans, dat wordt altijd gezegd. Lezeres Deborah (51): „Mijn schoonheidsspecialiste zegt dat ik áltijd mijn make-up moet verw...