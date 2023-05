Bonden schorten zuivelstakingen op na cao-akkoord

„We waren nieuwe acties aan het voorbereiden, maar gelukkig hebben de werkgevers het niet zover laten komen”, laat onderhandelaar Henk Jongsma van CNV weten. Hij gaat het cao-resultaat nu positief aan zijn achterban voorleggen.

Eerder vonden er nog stakingen plaats bij FrieslandCampina op de locaties in Marum, Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel. FNV-bestuurder Ron Vos heeft de indruk dat die acties tot resultaat hebben geleid. „Zonder de inzet van onze leden was het niet gelukt om tot betere afspraken te komen.”

In het akkoord staat onder meer dat personeel over vijftien maanden bijna 12 procent meer loon krijgt. Verder kunnen werknemers al met 35 dienstjaren in de zuivel gebruik gaan maken van de regeling voor vervroegde uittreding, wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat kan nu pas bij 45 dienstjaren bij eenzelfde werkgever in de zuivel.

Duizenden werknemers

De zuivelcao geldt voor zo’n 12.000 werknemers bij verschillende bedrijven. Dit zijn onder meer FrieslandCampina, Arla Foods, Royal A-ware en Vreugdenhil Dairy Foods.

Vakbond De Unie stemde in februari al in met het toenmalig eindbod van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Omdat het totaalpakket nu aangepast wordt, zal die vakbond ook nogmaals zijn leden raadplegen over het nieuwe cao-akkoord.