’Shell hard nodig voor energietransitie’

Van Baal ging in gesprek met Shell-bestuurder Maarten Wetselaar. Die erkent dat er voor Shell een behoorlijke opgave ligt, maar ook dat het niet alleen aan Shell is om de uitstoot te beperken. Daar ligt volgens hem ook een rol voor de eindgebruiker.

Uitstoot

Shell is volgens Wetselaar jaarlijks goed voor de uitstoot van 1,7 gigaton broeikasgas. Dat gaat dan niet alleen om de uitstoot door het bedrijf zelf, maar vooral ook door de klanten die Shell-producten zoals brandstoffen gebruiken. Daarmee is het bedrijf goed voor 3% van de wereldwijde uitstoot van schadelijke stoffen.

Afgelopen week stemde een grote meerderheid van de aandeelhouders van Shell in met de klimaatplannen van het bedrijf. Shell wil tegen 2050 zijn uitstoot hebben gereduceerd tot nul. Daarbij wil het klanten duurzame alternatieven bieden. Zo wordt in Rotterdam een grote waterstoffabriek gebouwd, waarbij nog niet zeker is of er klanten voor zijn. Waterstof speelt volgens Wetselaar een belangrijke rol in het terugbrengen van de uitstoot in de transportsector en in de zware industrie.

Duurzaam

De motie van Follow This, die onder meer oproept geen geld meer te steken in het oppompen van olie en gas en meer te investeren in duurzame varianten, haalde het niet. Maar met de steun van 30% van de aandeelhouders, is er wel een groeiende groep die een duurzamere koers van Shell eist.

Van Baal benadrukte dat Shell goed is in het snel optuigen van grote projecten. Als voorbeeld noemde hij de aanleg van de gasleidingen, nadat het Groninger gasveld werd ontdekt. Binnen tien jaar was vrijwel heel Nederland op aardgas aangesloten. „Nu willen we ook zoiets van Shell”, aldus Van Baal.