Olieprijs zakt weer fors weg om twijfels over OPEC-deal

In de markt wordt er getwijfeld of de voorgenomen afspraken over een verdere beperking van de olieproductie door leden van oliekartel OPEC en Rusland voldoende zullen zijn om de verwachte zware terugval van de vraag naar olie door de economische impact van de coronavirus te compenseren.

Daarnaast zou de Amerikaanse president Trump vooralsnog de kaarten op de borst houden over een besluit om mee te doen met de OPEC-deal. Ook de grote olieproducenten Canada en Noorwegen zouden gevraagd zijn om zich aan te sluiten bij een akkoord over een productiebeperking.

De olieprijs is sinds begin maart in een wilde achtbaanrit terechtgekomen. De prijs van het zwarte goud zakte zelfs al even onder de $20, maar veerde deze week tijdelijk weer wat op.