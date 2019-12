Wall Street begint oudjaarsdag met kleine verliezen

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen geopend. Amerikaanse beleggers verwerken op de laatste dag van het jaar een belangrijke aankondiging over de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Volgens president Donald Trump wordt het zogeheten fase 1-akkoord op 15 januari ondertekend op het Witte Huis.