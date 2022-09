Saxo Bank maakt werk van omgekeerde beursgang op Damrak

Met de voorgenomen gang naar Beursplein 5 wil de eigenaar van de Nederlandse internetbroker BinckBank zijn groeistrategie versnellen. Het vergroten van de aandeelhoudersbasis en de naamsbekendheid staan ook voorop. De potentieel nieuwe combinatie heeft volgens Saxo Bank een waarde van minstens €2 miljard. De Amerikaanse bank JP Morgan neemt de honneurs waar bij het begeleiden van de beursgang, waar nog geen zekerheid over is.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat een nieuwe naam op het Damrak goed nieuws zou zijn gelet op de vooralsnog zeer beperkte animo bij bedrijven dit jaar om de stap naar de beurs te maken. Hij wijst er op dat een fusie via een zogeheten spac de toetreding gemakkelijker maakt. Bij een samenvoeging verdwijnt DCAC en gaat de beursnotering over naar Saxo Bank. Van Zeijl houdt een slag om de arm over de vooruitzichten voor het aandeel. “Er is grote concurrentie op de markt van online beleggen.“

Nieuw gezicht

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital is een nieuw gezicht altijd welkom op het Damrak . “Je kan dan indirect ook weer beleggen in BinckBank.” De Nederlandse internetbroker verdween na de overname door Saxo Bank in 2018 van de beurs. Afgelopen jaar heeft de Deense bank de migratie van meer dan 400.000 directe Binckbank-klanten afgerond.

De Deense financiële dochter van de Chinese autofabrikant Geely is grootaandeelhouder bij Saxobank. De Finse verzekeraar Sampo heeft eveneens een groot belang in de Deense bank. Beide partijen hebben de intentie om een beperkt deel van de eigen aandelen te gaan verkopen, mocht de beursgang doorgaan.

Saxo Bank timmert financieel flink aan de weg geholpen door de sterk gestegen belangstelling bij vooral particulieren om te beleggen. Afgelopen jaar behaalde de Deense bank omgerekend een winst van €101 miljoen en een recordinstroom van 263.000 nieuwe klanten. Vorig jaar had Saxo Bank in totaal 820.000 klanten.

Het beursklimaat is dit jaar bepaald niet zonnig te noemen. Recent ging nog de beursgang van Ahold-dochter bol.com in de ijskast. Ook branchegenoot Coolblue blies eerder dit jaar de beursplannen nog af. Exor, de investeringsmaatschappij van de Fiat-familie Agnelli en tevens Juventus-egenaar, gaf vorige maand nog het goede voorbeeld met zijn debuut in Amsterdam.