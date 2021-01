Wall Street-bank JPMorgan: bitcoin stijgt tot $146.000

Dinsdag herwon bitcoin weer enig terrein, zo’n 3% waarde tot $31.863, na een forse prijsdaling in korte tijd van $5500 op maandag. Daarop volgde herstel.

Analist Nikolaos Panigirtzoglou van JPMorgan Chase stelt in een breder onderzoek naar de munt, dat persbureau Bloomberg verkreeg, dat de elf jaar ’crypto’ sterk ’ondergewaardeerd’ is.

Tot voor kort was de bitcoin een speeltje van technisch geïnteresseerden en speculanten. Voor het eerst zien beleggers volgens JPMorgan dat de bitcoin, de bekendste van drieduizend munten, een alternatief kan zijn voor een vluchtheuvel als goud. Vooral jongeren zouden eerder kiezen voor cryptomunten dan edelmetaal goud als zij hun geld veilig willen stallen.

De berekening van Panigirtzoglou van de bank die aanvankelijk fel tegen cryptogeld was, is er een van een lange reeks: sommige inschattingen reiken tot drie ton in dollars, omdat er hooguit 21 miljoen exemplaren van worden gemaakt. Concurrent Citibank plakte een waarde van $318.000 op bitcoin.

Miners winnen flink

Het sentiment voor crypotmunten is erg gunstig. Bitcoin Magazine wijst op de forse winsten die de miners maken, die met software de munten maken. Zij hebben bij een spotprijs van ruim $31.800 per stuk een forse marge, tegenover de kostprijs van een bitcoin, die tussen de $3.000 en $5.000 ligt. Per dag komen er 900 bitcoins bij.