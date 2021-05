Nikkei winnend week uit; Tencent onder druk

Vooral de technologiebedrijven werden weer gekocht in navolging van de stevige koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. In Hongkong werden de aandelen van het Chinese technologieconcern Tencent echter van de hand gedaan ondanks beter dan verwachte resultaten van de eigenaar van de populaire chatapp WeChat.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,8 procent hoger het weekeinde in op 28.317,83 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de consumentenprijzen in Japan in april opnieuw zijn gedaald. Stijgende energieprijzen werden daarbij teniet gedaan door een flinke daling van de abonnementskosten voor mobiele telefonie. Ook is de Japanse economie volgens cijfers van marktonderzoeker Markit in mei weer gekrompen. De bedrijvigheid in de industrie nam wel toe, maar de activiteit in de dienstensector nam verder af door de strengere coronamaatregelen in het land en het trage vaccinatieprogramma.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Tencent zakte bijna 4 procent. Het techconcern boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij sterke verkopen van zijn games en clouddiensten. Het bedrijf hangt echter nog altijd een forse boete boven het hoofd van de Chinese autoriteiten, die de machtspositie van de grote techbedrijven in het land willen aanpakken. Tencent deed daar in de cijferupdate geen nadere mededelingen over. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,5 procent en de Zuid-Koreaanse Kospi verloor 0,3 procent.